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ราคาทองคำครั้งที่ 12 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.06 น.ครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,716.92 บาท