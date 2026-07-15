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หุ้นไทยปิดตลาดบวก 4.18 จุด มูลค่าซื้อขาย 86,236.86 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,630.21 จุด ปรับขึ้น 4.18 จุด หรือ 0.26% มูลค่าซื้อขาย 86,236.86 ล้านบาท