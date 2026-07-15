"วรงค์"เสนอโฆษก ตร.ไม่ควรตั้งด่านจราจรช่วงสัญจรเวลาปกติ ชี้สร้างความเดือดร้อนให้ ปชช.

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้(15 ก.ค.2569) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. มาแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็น จากผม ที่ห้องทำงานสภาฯ กรณีการตั้งด่านของตำรวจ
ผมยืนยันว่า ด่านที่สร้างความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนคือด่านจราจร รวมทั้งด่านลอย ที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา
ผมเสนอไปว่า ในช่วงสัญจรเวลาปกติ ไม่ควรตั้งด่านจราจร ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ส่วนด่านเมาแล้วขับ ในยามค่ำคืน พอมีเหตุผล ที่สำคัญที่สุด ถ้าตรวจพบความผิดปกติ ต้องดำเนินคดีจริงจัง และต้องไม่มีการับเงิน(แม้ประชาชนจะขอจ่าย)
ท่านโฆษกฯเห็นด้วย และรับฟังข้อเสนอของผม พร้อมจะไปนำเสนอเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ