ผู้ว่าฯ กทม.ร่วมซักซ้อมตักบาตรทางเรือ เตรียมความพร้อมงาน“สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำซักซ้อมตักบาตรทางเรือร่วมกับพระสงฆ์ 10 รูป ทดสอบเส้นทางเดินเรือ เช็กความพร้อมทุกจุด ทั้งการเดินเรือ การอำนวยความสะดวก และการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน ก่อนพิธีจริงในงาน “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค.69
การซักซ้อมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้พิธีตักบาตรทางเรือดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติ สง่างาม และปลอดภัยสูงสุดแก่พระสงฆ์และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายสยามรัฐ เรืองนาม ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลกรสำนักงานเขตพระนคร ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อม ณ คลองคูเมืองเดิม เขตพระนคร