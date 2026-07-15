ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกระเบียบ ขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยส.ส.-ส.ว.รับสภาพเศรษฐกิจไม่ดี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบรัฐสภายกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2568 พ.ศ.2569
ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาพ.ศ. 2545 ก.ร. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2569 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2568
ด้านนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงระเบียบรัฐสภาที่ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส.ส. , ส.ว.และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาฉบับที่สี่พ.ศ. 2568 ว่า ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2569 และตามระเบียบที่ออก เพื่อจะเป็นการเพิ่มเงินให้กับผู้ช่วย ส.ส. , ส.ว. ,ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. , ส.ว.,ที่ปรึกษาผู้ชำนาญการและเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภา และคณะกรรมการทางการเมืองของประธานฯรองประธานฯ ทั้งสองสภา และผู้นำฝ่ายค้าน
เลขาธิการสภากล่าวต่อว่า ระเบียบดังกล่าวมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2569 แต่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เข้ารับตำแหน่งช่วงเดือนมีนาคม 2569 จึงมีนโยบายว่า ตอนนี้ไม่ขอให้มีการขึ้นเงินเดือนให้กับบุคคลากรดังกล่าว ให้คงไว้ตามเดิม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษา โดยประธานฯ ได้ให้ยกเลิกการขึ้นเงินเดือนดังกล่าวออกไป ไม่ใช่เป็นการยกเลิกตำแหน่งผู้ช่วย ส.ส. , ส.ว.