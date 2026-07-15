"ซาบีดา" ยัน วธ.พร้อมรับมือภารกิจท่องเที่ยว เร่งหารือปรับโครงสร้าง 2 กระทรวง

น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ หลักการร่างพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการ โดยจัดตั้ง "กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว" และ "กระทรวงการกีฬา" นั้น ที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เจตนารมณ์และทิศทางการปรับปรุงภารกิจของทั้งสองกระทรวงมีความสอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือในรายละเอียดเชิงลึกว่า จะมีการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลอย่างไร และจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้าง
ในส่วนงานด้านกีฬานั้น ที่ผ่านมา ได้มีการหารือกับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายสุรศักดิ์ ยืนยันว่า มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น
เมื่อถามว่า กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมปรับตัว รับมือกับภารกิจท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักในการสร้างรายได้เข้าประเทศได้หรือไม่ น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า ยืนยันว่า บุคลากร วธ. สามารถรับมือกับภารกิจท่องเที่ยวที่จะเพิ่มเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน บุคลากรของ วธ. ในทุกระดับชั้น มีความสามารถ ตื่นตัว และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่ แม้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งนี้จะถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ แต่ทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะบูรณาการงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ