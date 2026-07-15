โค้งสุดท้ายบอลโลก 2026 'ดีอี' ปิดแล้ว 5.5 หมื่น URLs พนันออนไลน์

น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคม โดยสั่งการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการปราบปรามและปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ และ URL ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ให้กระทรวงดีอี บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้น
น.ส.บุณย์ธิดา เปิดเผยว่า ล่าสุดกระทรวงดีอี ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2569 รวมเป็นจำนวน 55,377 รายการ โดยแบ่งเป็นเดือนมิถุนายน จำนวน 29,402 รายการ และเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2569 จำนวน 25,975 รายการ
ทั้งนี้ กระทรวงดีอี ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานแพลตฟอร์ม เพื่อดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL พนันออนไลน์ โดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ได้ปิดกั้นไปแล้วกว่า 55,000 รายการ ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย รวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14