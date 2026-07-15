"อุดม สิทธิวิรัชธรรม" นั่ง ปธ.ศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเลือก นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นั่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่
ทั้งนี้ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ที่ได้รับเลือกเป็น ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ จะทำหน้าที่แทน นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ครบวาระการทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 แต่ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เข้ามาทำหน้าที่แทน นายนครินทร์ ที่ได้รับเลือกเป็น ตุลาศาลรัฐธรรมนูญ ในสาขาศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ต้องเป็นศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยบุคคลที่ผ่านการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในสาขาดังกล่าว ไม่สามารถผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา ทั้ง 2 คน คือ ศาสตราจารย์สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ ร.ต.อ.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กระทั่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบ 140 เสียง ไม่เห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง 22 เสียง แต่งตั้ง พล.ต.ท.จักรพงศ์ วิวัฒน์วานิช ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ในสายศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์
สำหรับนายอุดม สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิตไทย และ ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยดำรงตำแหน่ง นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพเรือ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 3 รองประธานศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และ ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ก่อนได้รับการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในปี 2563