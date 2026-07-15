1 ม.ค.-11 ก.ค.69 ต่างชาติเที่ยวไทยแตะ 16.77 ล้านคน กวาดรายได้กว่า 8 แสนล้านบาท

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 กรกฎาคม 2569 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมทั้งสิ้น 16,773,344 คน ลดลง 3.09% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว 809,940 ล้านบาท
โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (2,754,366 คน) มาเลเซีย (2,186,834 คน) อินเดีย (1,272,845 คน) รัสเซีย (1,041,728 คน) และเกาหลีใต้ (611,399 คน)
ขณะที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (5-11 ก.ค.) มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 562,454 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 28,757 คน หรือเพิ่มขึ้น 5.39% โดยคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ เฉลี่ยวันละ 80,351 คน และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มตลาด พบว่า กลุ่มตลาดระยะใกล้มีจำนวนนักท่องเที่ยว 360,460 คน เพิ่มขึ้น 3.55% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกล (long haul) มีจำนวน 201,994 คน เพิ่มขึ้น 8.83% จากสัปดาห์ก่อน
โดยในสัปดาห์นี้ ภาคการท่องเที่ยวยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อน (Summer Holiday) หลายประเทศ ทั้งกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) เช่น จีน และฮ่องกง และกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีน ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมตั้งแต่ต้นปี แตะระดับ 2.75 ล้านคน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1.53 ล้านบาท อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินในหลายเส้นทาง เช่น Shenzhen – Phuket, Dubai – Bangkok Don Mueang และ Amsterdam – Suvarnabhumi
สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรกของสัปดาห์นี้ ได้แก่ จีน (99,638 คน) มาเลเซีย (76,878 คน) อินเดีย (33,822 คน) ออสเตรเลีย (20,009 คน) และสหรัฐอเมริกา (20,008 คน) โดยนักท่องเที่ยวจีน และอินเดีย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 19.34% และ 3.57% ตามลำดับ ขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1.82% 2.39% และ 0.81% ตามลำดับ
สำหรับสัปดาห์ถัดไป (12-18 ก.ค.) คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (Summer Holiday) ของจีน และหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป