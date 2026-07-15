รองเลขาฯ ป.ป.ช.ร่วมสังเกตการณ์ประชุมโกงสอบท้องถิ่น ย้ำขยายผลฟัน จนท.รัฐมีเอี่ยว

นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า วันนี้มาร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 8/2569 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนรายละเอียดของการประชุมต้องรอเอกสารแจกในที่ประชุมก่อนเมื่อถามถึงผู้สอบ 5,000 รายชื่อที่จะมีการเพิกถอน จะมีความชัดเจนในวันนี้หรือไม่ นายสุชาติระบุว่า ไม่แน่ใจ ต้องดูรายละเอียดการประชุม ซึ่งคาดว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะให้รายละเอียด
ส่วนข้อมูลจากการสังเกตการณ์ในวันนี้ จะมีการให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมด้วย แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมเพิ่งส่งถึงตนเมื่อเย็นวานนี้ ส่วยจะเพิกถอนทั้ง 5,000 รายชื่อ หรือไม่นั้น เรื่องนี้มีการไต่สวนของ ป.ป.ช.ควบคู่ไปด้วย ต้องไม่ให้กระทบกับตัวสำนวน ส่วนจะเพิกถอนหรือไม่ จะเสนอไปให้กรรมการป.ป.ช.พิจารณา แต่อำนาจในการเพิกถอนเป็นของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เเละต้องรอผลการตรวจข้อสอบ จะได้คัดแยกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้เข้าสอบ
ส่วนข้อมูลชุดนี้ จะรายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือไม่ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า หากมีการประสานมาก็ยินดีสนับสนุน เพราะการทำงานต้องควบคู่กัน จะเร่งรัดคดีนี้ให้เร็วที่สุด พร้อมย้ำว่า การประชุมวันนี้เป็นการหารือการวางแนวทางเกี่ยวกับการจัดสอบท้องถิ่นและการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่ได้มีการทำร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น