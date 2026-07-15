ปลัด มท.เป็นประธานประชุมสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่น จ่อเพิกถอน 5,000 รายชื่อ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวาระที่น่าสนใจในวันนี้ คาดว่าจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 5,000 ราย ที่พบความผิดปกติ เนื่องจากคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศ
นายอรรษิษฐ์ เปิดเผยก่อนการประชุมว่า วันนี้ไม่รู้สึกหนักใจ โดยอำนาจอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยได้มอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.สถ.) เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบว่าเรื่องราวเกิดอะไรขึ้น และรายงานผลไปยัง ก.กลาง ให้ได้รับทราบและมีมติ ส่วนการเริ่มพิจารณาของ ก.กลาง นั้น คาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่ 23 กรกฎาคม จากนั้นได้ขอตัวเข้าร่วมการประชุมและจะให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมอีกครั้ง