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หุ้นไทยปิดภาคเช้า +9.35 จุด มูลค่าซื้อขาย 49,908.23 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 9.35 จุด หรือ +0.58% ที่ระดับ 1,635.38 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 49,908.23 ล้านบาท