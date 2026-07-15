"รุทธพล" เผยรวมผู้ต้องหาเอี่ยวคดี Forex ตามหมายจับครบแล้ว

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลในคดี Forex ว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จับกุม น.ส.มัลลิกา ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของบริษัท คิวอาร์เอส ขณะนี้ได้นำตัวมาดีเอสไอเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม ถือเป็น 1 ใน 2 หมายจับที่ศาลได้อนุมัติ ตอนนี้จับกุมครบ 2 คนแล้ว ซึ่ง น.ส.มัลลิกา เป็นโบรกเกอร์ของคิวอาร์เอส ถือเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่จะสอบสวนต่อไป ส่วนการสอบสวน ทางดีเอสไอจะต้องออกหมายเรียกมาสอบสวนและสอบปากคำ รวมถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งเชื่อว่าไม่หลบหนี เพราะนายภาวุธเองพร้อมเข้ามายืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้ว และคาดว่าดีเอสไอจะเรียกมาสอบปากคำ ช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ส่วน 22 คนที่ดีเอสไอออกหมายเรียก ยืนยันจะเข้ามาให้ปากคำครบทุกคนหรือไม่ ยังไม่ทราบ ในเมื่อศาลไม่อนุมัติหมายจับ ก็ต้องออกหมายเรียก สำหรับเหตุที่ดีเอสไอขอออกหมายจับเลย พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เพราะเป็นเงื่อนไขของกฎหมายที่สามารถออกได้ เชื่อว่าต้องมีพยานหลักฐานพอสมควร จึงขอศาลอนุมัติออกหมายจับ
สำหรับการจับกุมตัว นางสาวมัลลิกา เจ้าของโบรกเกอร์ QRS ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา กระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่ลานจอดรถ รพ.ชื่อดังย่านพระราม9 ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
นางสาวมัลลิกา โดยมีพฤติการณ์ชักชวนประชาชนร่วมลงทุนผ่านการโฆษณาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การกล่าวอ้างว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างประเทศ รับประกันผลตอบแทนหรือกำไร เสนอผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 20–30 ภายใน 7 วัน และชักชวนผู้ลงทุนเข้ากลุ่มปิดเพื่อรับสัญญาณการซื้อขาย (Signal Trade) นอกจากนี้ ยังมีกระทำการควบคุมหรือหน่วงเวลาการส่งคำสั่งซื้อขาย ควบคุมกราฟและราคา หรือปลอมแปลงกราฟภายในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ให้ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดโลก ส่งผลให้ผู้ลงทุนเกิดความเสียหายและสูญเสียเงินลงทุน เมื่อผู้ลงทุนประสงค์ถอนเงิน มักถูกกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ให้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินล่วงหน้า หรืออ้างเหตุขัดข้องของระบบ เพื่อไม่ให้สามารถถอนเงินได้
พฤติการณ์ดังกล่าวยังใช้รูปแบบการตลาดแบบเครือข่าย โดยเมื่อผู้ลงทุนเริ่มได้รับความเสียหาย จะถูกชักชวนให้สมัครเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (Introducing Broker: IB) เพื่อไปชักชวนผู้ลงทุนรายใหม่เข้าสู่ระบบ แลกกับค่าตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือนและค่านายหน้าจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Spread/Commission) ของผู้ลงทุนที่ตนแนะนำในอัตราร้อยละ 10–50 โดยไม่คำนึงว่าผู้ลงทุนนั้นจะได้รับกำไรหรือขาดทุน อีกทั้งในกรณีที่ผู้ลงทุนในสายงานขาดทุนจนพอร์ตลงทุนเหลือศูนย์ ติดลบ หรือถูกปิดสถานะซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Margin Call, Liquidation หรือ Account Blown) ผู้แนะนำโบรกเกอร์ยังได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมจากโบรกเกอร์อีกส่วนหนึ่ง
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะดำเนินการนำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออำนาจฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป