ปชน.เสนอแก้ กม.โซนนิ่งสถานบันเทิง ให้อำนาจผู้ว่าฯ กทม.แทน มท.1

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย สส.พรรคประชาชน แถลงภายหลังการประชุม ครม.เงา โดยได้แสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว พร้อมระบุว่า เหตุการณ์ในลักษณะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น และอาจเกิดจากช่องว่างการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมาย
นายณัฐพงษ์ ยังได้ย้ำข้อเสนอของพรรคประชาชน ในการแก้กฎหมายการจัดโซนนิ่ง ที่ปัจจุบันอำนาจขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่หากโอนอำนาจให้ผู้ว่าราชกากรุงเทพฯ ก็จะช่วยให้การจัดโซนนิ่ง มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้
นายณัฐพงษ์ ยังเห็นว่า ช่องว่างกฎหมายในปัจจุบัน อาจเปิดช่องให้ผู้ประกอบการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงที่ถูกต้อง กลายเป็นการหลีกเลี่ยงขอเป็นร้านอาหาร ที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่น้อยกว่าการขออนุญาตเป็นสถานบันเทิง จึงทำให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งพรรคประชาชนจะติดตาม และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิง เพื่อให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น