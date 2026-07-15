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ครึ่งวันเช้าทองปรับ 3 ครั้ง [+200] รูปพรรณขายออก 64,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 3 ครั้ง ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 200 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,850 บาท ขายออกบาทละ 64,050 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,580.48 บาท ขายออกบาทละ 64,850 บาท