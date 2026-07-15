xs
xsm
sm
md
lg

เหยื่อโรงเบียร์มรณะ ดับเพิ่มเป็น 32 ราย บาดเจ็บ 73 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานเขตจตุจักร อัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" ข้อมูล ณ เวลา 11.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ผู้เสียชีวิต จำนวน 32 ราย

* ทราบอัตลักษณ์แล้ว 32 ราย
* มีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง (กลุ่มสีแดง) เสียชีวิตเพิ่ม รวม 5 ราย

ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 73 ราย

* กลุ่มอาการสีแดง (อาการรุนแรง) 15 ราย
* กลุ่มอาการสีเหลือง (อาการปานกลาง) 15 ราย
* กลุ่มอาการสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 43 ราย

ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด

สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ห้องโถงเอนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร