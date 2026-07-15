ตำรวจเตรียมแจ้ง 3 ข้อหาหนัก "เจ้าของ-หุ้นส่วน" โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ว่า ตอนนี้สอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องแล้ว 34 ปาก จาก 70 ปาก การแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของและหุ้นส่วนร้าน ยังต้องรอผลชันสูตรศพ ส่วนผลตรวจที่เกิดเหตุและผลพิสูจน์หลักฐานก่อนพิจารณาความผิดทั้งหมด รวมถึงประเด็นเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด อยู่ระหว่างตรวจสอบเช่นกัน เบื้องต้นเข้าข่าย 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ ความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร, ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และความผิดเกี่ยวกับการทำให้เกิดเพลิงไหม้