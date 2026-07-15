"เอกนัฏ" ยันใช้กลไกนำเงิน "โรงกลั่น-กองทุน" คุมราคาน้ำมันในประเทศ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศหลังจากราคาตลาดโลกปรับขึ้น สืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มปะทุ ว่าจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันทุกประเภทปรับเพิ่มขึ้นสูง ซึ่งในประเทศไทยยังใช้กลไก การลดราคาหน้าโรงกลั่น เพื่อนำเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊ม ประกอบกับยังมีกองทุนน้ำมันที่จะบริหารราคาในช่วงนี้ให้เหมาะสมกับราคาตลาด โดยที่ไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงมากเหมือนก่อนหน้านี้ พร้อมยืนยันว่า กระทรวงพลังงานจะบริหารและติดตามดูสถานการณ์ทุกวัน เพื่อไม่ให้ราคาขึ้นเร็วและแรงตามตลาด
เมื่อถามว่า ช่วงนี้ราคาน้ำมันในประเทศจะยังไม่ปรับขึ้นใช่หรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าต้องดูวันต่อวัน แต่ถึงจะมีการปรับราคาขึ้นหรือลง คงไม่ใช่ลักษณะการปรับแบบกระชาก ซึ่งจะค่อยๆ ดูไป
นอกจากนี้ จะมีการบริหารจัดการเรื่องตัวอุปทานของน้ำมันด้วย และเท่าที่ตรวจสอบน้ำมันดิบในประเทศยังไม่มีปัญหา ปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปสำรองในแท้งยังมีปริมาณเพียงพอจนเกือบเต็ม พร้อมยืนยันได้ว่าเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำมันแน่นอน ฉะนั้นจะต้องบริหารราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาด
เมื่อถามว่า จะต้องประเมินสถานการณ์ระดับไหน ถึงจะมีการปรับขึ้นราคา นายเอกนัฏ กล่าวว่า ค่อยๆ ทยอยดู ที่ผ่านมาเราไม่ได้ต้องคอยอิงดูราคาสิงคโปร์ตลอด เพราะถึงแม้เราอิงราคาสิงคโปร์แต่เราก็ไปลดราคาด้วยการนำเงินจากโรงกลั่นมา และที่ผ่านมาตนใช้กลไกนี้ในช่วง พ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ในการลดราคา และจะมีการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้การใช้เงินดังกล่าว 10,500 ล้านบาท มาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มและกำลังทำอยู่ และที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลย แต่เป็นการติดลบมาตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมย้ำว่าดังนั้นจึงจะมีการใช้กลไกหน้าโรงกลั่นและกองทุนในการช่วยทำให้ราคาไม่ต้องขึ้นลงอย่างรวดเร็วตามราคาตลาดโลก