รัฐบาลเดินหน้าบูรณาการงบทุกสิทธิรักษา ลดความเหลื่อมล้ำ

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินหน้ายกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเตรียมจัดทำ Health Mapping หรือ แผนที่บริการสุขภาพทั่วประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนเปิดหรือยกระดับหน่วยบริการให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ ลดปัญหาพื้นที่ขาดแคลนบริการ และทำให้การใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดทำแผนที่บริการสุขภาพจะบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่าพื้นที่ใดมีบริการเพียงพอ หรือพื้นที่ใดยังขาดแคลน ก่อนนำข้อมูลไปใช้กำหนดการเปิดหรือยกระดับหน่วยบริการ รวมถึงการจัดบริการให้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมบูรณาการการวางแผนใช้งบประมาณด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิร่วมกันจากทุกกองทุนสุขภาพ ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อให้หน่วยบริการได้รับงบประมาณตามจำนวนประชาชนที่ดูแล ลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ และทำให้ประชาชนทุกสิทธิได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น โดยไม่ได้เป็นการรวมทั้ง 3 กองทุนเข้าเป็นกองทุนเดียว
ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขยังเดินหน้าพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมจัดทำระบบขึ้นทะเบียนและประเมินคุณภาพหน่วยบริการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายต้นแบบ 97 แห่ง เพื่อขยายผลการดูแลประชาชนแบบองค์รวม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง