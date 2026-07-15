"ดิน" นักร้องนำวงทศกัณฐ์ อาการทรงตัว ถูกไฟคลอก 80%

"ไอซ์" หัวหน้าวงทศกัณฐ์ เผยถึงอาการของ "ดิน" นักร้องนำ ว่าขณะนี้อาการยังทรงตัว หลังเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการฟอกไต แพทย์ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากถูกไฟคลอกกว่า 80% ตนเองสอบถามอาการจากแม่ของดิน บอกว่าน้องยังตอบสนองและยังรู้สึกตัว เชื่อว่าหากดินยังมีแรงใจสู้ก็จะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ ขณะนี้ครอบครัวเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลตลอดเวลา ส่วนกรณีการรับผิดชอบของทางร้าน ตอนนี้ยังไม่มีตัวแทนหรือผู้เกี่ยวข้องติดต่อมาโดยตรง แม้จะเห็นแถลงการณ์ผ่านเพจของร้านแล้ว แต่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียด
ไอซ์ ยอมรับว่า สภาพจิตใจของสมาชิกในวงอยู่ในภาวะย่ำแย่ หลายคนเลือกไปทำบุญ ไหว้พระ เพื่อเยียวยาจิตใจ ขณะที่ในวันนี้เพื่อนๆ จะเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพของ "บรีส" ซึ่งเป็นแฟนสาวของตน และเป็นนักร้องในวง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเอกสารมรณบัตร ก่อนนำร่างกลับไปประกอบพิธีที่วัดแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ ซึ่งพ่อของบรีส บวชเป็นพระที่นี่ และจะเป็นผู้ดำเนินการในการจัดงาน
ไอซ์ กล่าวด้วยว่า ตอนนี้ไยังไม่กล้าผ่านจุดเกิดเหตุอีก เพราะไม่อยากเห็นภาพเหตุการณ์ซ้ำ พร้อมฝากถึงนักร้องและนักดนตรีกลางคืนทุกคนว่า ควรเลือกสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย หากรู้สึกว่าร้านใดมีความเสี่ยงควรหลีกเลี่ยง เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตระหนักว่าเรื่องไฟไหม้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวกว่าที่คิด
ขณะเดียวกัน อยากเรียกร้องให้สังคมอย่าปล่อยเรื่องนี้ให้เงียบหาย ยืนยันว่าจะติดตามเรื่องการเยียวยาและความรับผิดชอบให้กับผู้เสียหายทุกคน ไม่ใช่เฉพาะแฟนของตนและคนในวงของตน แต่รวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจทั้งหมด