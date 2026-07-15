รบ.พัฒนา Traffy Fondue for Education เป็นระบบกลางรับแจ้งเหตุ ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนการจัดตั้ง ศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพและความปลอดภัย พร้อมพัฒนาระบบ Traffy Fondue for Education เพื่อเป็นระบบกลางรับแจ้งเหตุและบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เพื่อพัฒนาระบบ Traffy Fondue for Education โดยเชื่อมโยงระบบรับแจ้งเหตุที่มีอยู่ ได้แก่ RADBOX, MOE ONE และ EDU Save ให้เป็นระบบกลางเดียวกัน ครอบคลุมการรับแจ้งเหตุ การติดตามความคืบหน้า และการบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษา
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการพัฒนาระบบและการเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยกระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะเริ่มนำร่องการใช้งาน Traffy Fondue for Education ภายในเดือนกันยายน 2569 และเมื่อการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเสร็จ จะเปิดให้ประชาชนแจ้งเหตุและติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ชื่อ ศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพและความปลอดภัย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้การรับแจ้งเหตุ การประสานงาน และการให้ความช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และยกระดับประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา