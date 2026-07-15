ยุโรปหลงเสน่ห์มวยไทย-อาหารไทย รบ.เล็งต่อยอดสร้างรายได้เข้าประเทศ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มวยไทย อาหารไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก รัฐบาลจึงเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ การค้า การท่องเที่ยว และการจ้างงาน พร้อมรุกขยายโอกาสในตลาดยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความสนใจในวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รัฐบาลบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงาน เพื่อผลักดันมวยไทย อาหารไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติ ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการไทย และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นผลเป็นรูปธรรม คือการส่งเสริม มวยไทย ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ มีผู้ร่วมกิจกรรมฝึกมวยไทยกว่า 530 คน และมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คน โดยมีบัวขาว บัญชาเมฆ ร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและสร้างการรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของไทย
มากไปกว่านั้น รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ Standard Muaythai Gym (SMG) ปัจจุบันมีค่ายมวยไทยได้รับการรับรองแล้ว 138 แห่งทั่วโลก (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2568) ขณะที่ข้อมูลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยระบุว่า ปัจจุบันมียิมที่เปิดสอนมวยไทยในทวีปยุโรปประมาณ 4,000 แห่ง สะท้อนความนิยมของมวยไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความต้องการครูมวยไทย อุปกรณ์กีฬา และสินค้าไทยที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการเดินทางมาเรียนมวยไทยในประเทศไทย
นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า อาหารไทย เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลส่งเสริมร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและความเป็นอาหารไทยแท้ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์กว่า 1,500 ร้าน ใน 72 ประเทศทั่วโลก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและขยายตลาดให้สินค้า วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารไทย
ทั้งนี้ สถาบันอาหารคาดการณ์ว่า ปี 2569 มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท โดยตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัว 15.9% สูงเป็นอันดับสองรองจากเอเชียใต้ สะท้อนศักยภาพของตลาดยุโรปที่มีความต้องการสินค้าอาหารไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์อาหารไทยและร้าน Thai SELECT จึงเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย
ขณะเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย อาทิ “โนรา” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก ในงาน Thailand Grand Festival 2026 ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยแก่ชุมชนไทยในต่างแดน เพื่อสร้างความเข้าใจและความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย แต่ต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผ่านการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า การสร้างอาชีพ และความประทับใจในความเป็นไทย ต่อยอดขยายโอกาสผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก