ยอดดับเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์มรณะ เพิ่มเป็น 31 รายแล้ว

พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 เปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 31 ราย โดยรายล่าสุดเสียชีวิตเมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เป็นเพศหญิง อายุ 34 ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตร ทราบชื่อ คือ นางสาวสุดารัตน์ โภคทรัพย์ อายุ 34 ปี
ขณะที่การยืนยันตัวบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว 30 ราย อยู่ระหว่างยืนยันอัตลักษณ์อีก 1 ราย ส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนให้ญาติแล้ว 28 ราย และมีญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาตรวจพิสูจน์ DNA แล้ว 30 ครอบครัว ส่วนผู้บาดเจ็บเคสสีแดง 24 ราย สีเหลือง 132 ราย และ สีเขียว 40 ราย