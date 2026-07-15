กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 14.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 20.2 มคก./ลบ.ม.
2. เขตสายไหม 20 มคก./ลบ.ม.
3. เขตราชเทวี 19.8 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางเขน 19.8 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางนา 19.6 มคก./ลบ.ม.
6. เขตบางขุนเทียน 19.1 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางคอแหลม 19 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางกอกใหญ่ 18.1 มคก./ลบ.ม.
9. เขตวังทองหลาง 18 มคก./ลบ.ม.
10. เขตพระนคร 17.7 มคก./ลบ.ม.
11. เขตประเวศ 17.7 มคก./ลบ.ม.
12. เขตหนองจอก 17.5 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 13.5 - 20 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก 10.5 - 20.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 8.1 - 19.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 9.2 - 19.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 8.9 - 18.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 10.9 - 19.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก