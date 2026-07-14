ระทึก! รง.พลุระเบิดกลางเมืองเพชร บ้านพังเกือบสิบหลัง บาดเจ็บ 2 คน

ร.ต.ต.อาทิตย์ บุญเครอะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุพลุระเบิด บริเวณบ้านไร่ตีนน้ำ หมู่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน ส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ทราบชื่อต่อมาคือ นายสงกรานต์ นภาพรมงคล หรือ "กำนันหมึก" อายุ 68 ปี อดีตกำนันตำบลต้นมะม่วง และ นางนันทภัทร ป้องเจริญ อายุ 42 ปี สองสามีภรรยา โดยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
นอกจากนี้ ในที่เกิดเหตุยังพบว่าบ้านเรือนประชาชนเกือบ 10 หลังคาเรือน ถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหาย หลังคาพัง ฝ้าเพดานหลุดเป็นแถบ กระจกประตูและหน้าต่างแตก รถยนต์และรถกระบะได้รับความเสียหาย 2 คัน เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ รอเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ บ้านหลังดังกล่าวมีสองสามีภรรยาพักอาศัยอยู่ จากนั้นพลุที่วางไว้บริเวณโรงจอดรถ ซึ่งเป็นดินดำ ได้เกิดระเบิดขึ้นดังสนั่น ไกลกว่า 10 กิโลเมตร ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
สำหรับบ้านหลังนี้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้อง ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 40 ปีแล้ว ขณะนี้ตำรวจได้ปิดกั้นสถานที่ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพื่อรอกองพิสูจน์หลักฐาน เข้าดำเนินการตรวจสอบหารายละเอียดหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป