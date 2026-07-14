ในหลวงโปรดสถาปนา 8 สมเด็จพระราชาคณะ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ดังนี้
1. พระพรหมวชิรมงคล เป็น สมเด็จพระญาณวชิรมงคล
2. พระพรหมวชิราธิบดี เป็น สมเด็จพระมหาวชิราธิบดี
3. พระพรหมวชิรมุนี เป็น สมเด็จพระสุทรรศนวชิรมุนี
4. พระพรหมวชิรากร เป็น สมเด็จพระพุทธวชิรากร
5. พระพรหมดิลก เป็น สมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลก
6. พระพรหมโมลี เป็น สมเด็จพระวชิรรัตนโมลี
7. พระพรหมสิทธิ เป็น สมเด็จพระวชิรสิทธิธาจารย์
8. พระพรหมพัชรญาณมุนี เป็น สมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569