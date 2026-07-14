นิติเวชฯ เผยยอดเหยื่อไฟไหม้ "โรงเบียร์มรณะ" ยืนยันตัวตนแล้ว 28 ราย อีก 2 เร่งประสานญาติ

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตามการช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ สถานบันเทิงโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล พร้อม พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ว่า ล่าสุด ทางสถาบันนิติเวชวิทยาฯ รับร่างผู้เสียชีวิตรวม 30 ราย ยืนยันบุคคลได้แล้ว 28 ราย ญาติรับศพไปแล้ว 23 ราย แต่ยังมีร่างไม่ทราบชื่อ 2 ราย อยู่ระหว่างประสานติดตามตัวญาติ พร้อมขอให้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาเป็นหลัก
ส่วนกระบวนการตรวจพิสูจน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้พิสูจน์หลักฐาน และพนักงานสอบสวน ตรวจสอบรอบด้าน โดยเน้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการสอบปากคำพยานบุคคล เช่น การปรับปรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า การตกแต่งภายใน การจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในร้าน และสิ่งกีดขวาง ประตูฉุกเฉิน ที่อาจกระทบต่อเส้นทางอพยพหนีไฟ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงครั้งนี้ ต้องรอผลตรวจสอบจากพิสูจน์หลักฐานประกอบกับการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อน รวมถึงการกู้ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงเกิดเหตุ
พร้อมย้ำว่า คดีนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ และใช้ผลการสอบสวนกำหนดมาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก ในอนาคต ส่วนกรณีมีบุคคลแต่งกายคล้ายทหารปรากฏตัวในพื้นที่เกิดเหตุ เดินตามนายกรัฐมนตรีตรวจที่เกิดเหตุ ให้สัมภาษณ์สื่อนั้น ประเด็นนี้พนักงานสอบสวน จะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนเข้าสอบปากคำ หากพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะดำเนินคดีตามกฎหมาย