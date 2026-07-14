ครม.เห็นชอบร่างระเบียบเนรเทศฯ ยกระดับคุมเข้มต่างด้าว ทำผิด กม.ส่งกลับทันที

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเนรเทศ พ.ศ. … ตามที่ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอ โดยกำหนดลักษณะความผิดของคนต่างด้าวที่จะเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักร กรณีมีความจำเป็น เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 6 ลักษณะความผิด ได้แก่
1. เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2. ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
3. ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
4. ปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม
5. กระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
6. เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามข้อ 1-5
นอกจากนี้ ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ยังกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1. ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งรายชื่อ สัญชาติ สำนวนคดี หรือ เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวนั้น ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เพื่อทราบและดำเนินการตามระเบียบนี้ ก่อนที่จะปล่อยตัวคนต่างด้าวนั้น จากเรือนจำไม่น้อยกว่าเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้น ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็ว และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการส่งตัวผู้ต้องคำสั่งเนรเทศ กลับไปยังประเทศที่ผู้ต้องคำสั่งเนรเทศนั้นมีสัญชาติอยู่ และถ้าไม่มีสัญชาติแน่นอน ให้เนรเทศกลับไปยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นแจ้งว่า ตนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร
2. กรณีที่ประเทศอื่นที่ผู้ต้องคำสั่งเนรเทศไม่มีสัญชาติอยู่ หรือ องค์การระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี มีหนังสือร้องขอผ่านวิธีทางการทูต ให้มีหนังสือร้องขอผ่านวิธีทางการทูต โดยแสดงเจตนาว่า จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องคำสั่งเนรเทศนั้นที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก่อนจะมีการส่งตัว และค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ต้องคำสั่งเนรเทศ และผู้ต้องคำสั่งเนรเทศนั้น ยินยอมเป็นหนังสือ