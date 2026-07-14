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ครม.ไฟเขียวต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชายแดนใต้ อีก 3 เดือน สิ้นสุด 19 ต.ค.69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ซึ่งถือเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่ 85 ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอในเขตท้องที่

– จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอยี่งอ อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน

– จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน

– จังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง อำเภอยะหา อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปีนัง