"ในหลวง" ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส

วันที่ 14 กรกฏาคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ความว่า
พณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส
ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง
ในโอกาสครบวาระ 340 ปี นับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และวาระ 170 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมปัยกาธิราช และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศ การเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเอง เมื่อปี 2565 ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมาก และไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้น หากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใส ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดี ความเคารพซึ่งกันและกัน และความมุ่งมั่นร่วมกัน ทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้า หากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในด้านนวัตกรรม การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ปัญญาประดิษฐ์ และการบินอีกด้วย ในการนี้ ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ให้บรรลุผลสำเร็จ
และด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ ยึดมั่นในค่านิยม เฉกเช่นเดียวกัน จึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไป
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว