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หุ้นไทยปิด -1.87 จุด มูลค่าซื้อขาย 80,976.93 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 1.87 จุด หรือ -0.11% ที่ระดับ 1,626.03 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 80,976.93 ล้านบาท