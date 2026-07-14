"ศุภจี" ฟังเสียงคัดค้าน พับแผน "ข้าวแกง 40 บาท" ชี้ยังเป็นแค่แนวคิด

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พับแผนโครงการ "ข้าวแกง 40 บาท" หรือ "ข้าวแกงไทยช่วยไทย" ที่เดิมจะเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขอวงเงินช่วยเหลือราคาวัตถุดิบแก่พ่อค้าแม่ค้า หลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ มีเสียงคัดค้านอย่างหนักจากหลายฝ่าย
นางศุภจี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อวันก่อนได้คุยกับน้องๆ สื่อมวลชน เรื่องของราคาข้าวแกง ซึ่งหลังจากราคาพลังงานเริ่มลดลง กระทรวงพาณิชย์ได้รับการเรียกร้องให้ช่วยหาทางลดค่าครองชีพที่เป็นสิ่งจำเป็น และเป็นรายจ่ายประจำทุกวัน คือข้าวแกง จริงๆ แล้ว ราคาข้าวแกง ขึ้นกับต้นทุนหลายตัว ที่ไม่ได้มาจากราคาพลังงานอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ แก๊สหุงต้ม ค่าแรง ค่าเช่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง หลายหน่วยงาน โดยรัฐบาลก็กำลังดูแลในเรื่องเหล่านี้อยู่
สำหรับวัตถุดิบจำเป็นในการทำอาหาร ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลผ่านโครงการ "ไทยช่วยไทย ลดภาระลดค่าครองชีพ" ที่ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 อยู่แล้ว และจะยังคงดูแล ควบคุมราคาวัตถุดิบจำเป็น และวัตถุดิบราคาประหยัด ผ่านโครงการ "ไทยช่วยไทย ลดภาระลดค่าครองชีพ" อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในเชื่อมโยงวัตถุดิบจากเกษตรกรให้แก่ร้านอาหารโดยตรงเพิ่มเติม เพื่อลดภาระต้นทุน ลดแรงกดดันต่อราคาอาหาร และช่วยเกษตรกรไปพร้อมๆ กัน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในเรื่องค่าอาหาร ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ (ล่าสุดสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ปะทุขึ้นอีก) จึงมีแนวคิดที่จะทำเพิ่มเติม โดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าแบบที่ใช้กับหลายๆ สินค้า โดยจะสนับสนุนเงินให้ร้านอาหารที่ยินดีมาลงทะเบียนเพื่อนำเสนอเมนูอาหารจานเดียวในราคาประหยัด ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่า ราคาควรเป็นเท่าไร โดยตัวเลข 40 บาทนั้น เป็นเพียงการยกตัวอย่าง
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกระแสทั้งที่เห็นด้วยและที่ไม่เห็นด้วยหลากหลาย ก็ยินดีรับฟังและพร้อมจะทบทวน เพื่อไม่ให้เกิดมาตรการรัฐที่ไปกระทบต่อกลไกตลาด ที่มีคนจำนวนมากบอกว่า มีข้าวแกงราคาประหยัดต่ำกว่าจานละ 40 บาท เป็นทางเลือกอยู่แล้ว หรือบางเสียงเห็นว่า ควรแก้ที่ส่วนอื่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของกระทรวงพาณิชย์ จึงได้ระงับแผนที่จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น เพราะการตัดสินใจในครั้งนี้ ก็มาจากการที่าเปิดรับฟังเสียงของทุกคน ต้องขอย้ำว่า การจะฝ่าวิกฤติซ้อนวิกฤติ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถผลักดันมาตรการที่สำคัญท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างคนละขั้วเช่นนี้ได้
ทั้งนี้ นางศุภจี มีแนวคิดผุดโครงการ "ข้าวแกงไทยช่วยไทย" เพื่อจำหน่ายข้าวราดแกงและอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัดไม่เกิน 40 บาทต่อจาน โดยตั้งเป้าดึงร้านอาหารเข้าร่วมนำร่อง 1 แสนร้านค้า เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือมนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้น้อยจากภาวะค่าครองชีพสูง โดยรัฐบาลจะไม่อุดหนุนราคาโดยตรงหรือบังคับให้ร้านค้าลดราคา แต่จะเป็นความสมัครใจ โดยร้านที่เข้าร่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าวัตถุดิบ (อยู่ระหว่างพิจารณา 3,000 - 10,000 บาท) ผ่านการดูแลของกรมการค้าภายใน อย่างไรก็ตาม โครงการถูกวิจารณ์จากฝ่ายค้านและสังคม เช่น น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.พรรคประชาชน มองว่าเป็นการพีอาร์มากกว่าการแก้ปัญหาปากท้องจริง เป็นต้น