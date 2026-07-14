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ทองปรับแล้ว 16 ครั้ง [-450] รูปพรรณขายออก 64,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 16.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 13 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 450 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 63,650 บาท ขายออกบาทละ 63,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 62,383.40 บาท ขายออกบาทละ 64,650 บาท