"ซาบีดา" ชง ครม.สลับเก้าอี้ 2 บิ๊ก วธ.-ยืดอายุอธิบดีศิลปากรเดินหน้างานพระราชพิธี

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงาน ก.พ. และเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมายังกระทรวงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมของกระทรวง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่อง รองรับภารกิจใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม การทูตวัฒนธรรมเชิงรุก การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า สำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ เสนอแต่งตั้ง นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเสนอแต่งตั้ง นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นอกจากนี้ กระทรวงได้เสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ออกไปอีก 1 ปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติ งานพระราชพิธี และโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
นางสาวซาบีดา ย้ำว่า การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. และเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกระทรวง โดยยึดหลักระบบคุณธรรม ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และพร้อมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศ