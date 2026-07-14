รมว.ยุติธรรม รับศาลอนุมัติหมายจับคดี Forex แค่ 2 ราย ไร้ชื่อ "ภาวุธ" ยันทำตามหลักฐาน ปัดเร่งรัดคดี

พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีคดี Forex ซึ่งวานนี้ (13ก.ค.) ศาลอาญาพิจารณาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาให้เพียง 2 ราย จากที่ดีเอสไอมีการยื่นขอหมายจับ 30 ราย โดยศาลยังไม่อนุมัติหมายจับแก่นายภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ว่า ทราบว่าศาลอนุมัติหมายจับให้เพียง 2 ราย ส่วนอีก 22 ราย ดีเอสไอต้องไปออกหมายเรียกผู้ต้องหา ซึ่งกรณีของนายภาวุธ ดีเอสไอก็ต้องออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 1 เพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา
ส่วนกรณีที่นายภาวุธ วิจารณ์ว่าเป็นการเร่งรัดคดีหรือไม่นั้น พล.ต.ท.รุทธพล ยืนยันว่า เป็นการดำเนินการตามปกติ เพราะดีเอสไอก็ได้มีการสืบสวนมาโดยตลอด และเป็นเรื่องของหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงิน เมื่อมีการขอรายงานเข้ามาก็สามารถรวบรวมหลักฐานได้ ส่วนกรณีที่มีรายงานกระแสข่าวออกมาว่าเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนานภาวุธ สูงถึง 833 ล้านบาท ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้น เรื่องนี้ตนยังไม่ทราบ เห็นเพียงข่าวที่ออกมา เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวน ส่วน 2 หมายจับ ที่ศาลอาญาอนุมัติให้นั้น ตนก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร ยังไม่ทราบรายละเอียด
ส่วนกรณีว่า ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่ 22 ราย ตามคำสั่งของศาลอาญาหรือไม่นั้น ขอให้สอบถามทางดีเอสไอแทน เพราะยังไม่ได้รับรายงาน