คมนาคมยังไร้ข้อสรุปยกเลิกสัญญารถไฟเชื่อม 3 สนามบิน เร่งเสนอทางออกชงบอร์ด EEC เคาะ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงถึงกรณีมีข่าวว่ากระทรวงคมนาคม เตรียมนำเสนอแนวทางสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ให้คณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ด EEC ว่า ยังไม่ใช่บทสรุป เป็นเพียงหนึ่งในทางเลือกที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณา และนำเสนอให้คณะกรรมการ กพอ. เนื่องจากตัวเลขและค่าการก่อสร้างเปลี่ยนไป ดังนั้น ต้องมาดูว่าหากต้องการทำให้โครงการสมบูรณ์ในการเชื่อมต่อ 3 สนามบิน จากกรุงเทพไปถึง EEC จะต้องดำเนินการอย่างไรให้ครบถ้วน ซึ่งก็อาจจะต้องพิจารณาแนวทางอื่นๆ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่มีมีการสรุปว่าจะเป็นแนวทางใด เพราะต้องพิจารณาเรื่องงบประมาณ ความเหมาะสม ความคุ้มค่าของการลงทุนและร่วมทุนก่อน พร้อมยกตัวอย่างแนวทางรถไฟ Missing Link หรือแนวทางการเดินหน้ารถไฟความเร็วสูง ก็ต้องเป็นแนวทางที่ต้องนำเสนอเช่นเดียวกัน เพราะต้องนำเสนอหลายแนวทางเพื่อมาประกอบกัน
ทั้งนี้ หากมีการสิ้นสุดสัญญาโครงการนี้ จะมีมาตรการใดที่ต้องดำเนินการกับเอกชนหรือไม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ต้องมาพิจารณาว่าการผิดสัญญา หรือเหตุแห่งการเลิกสัญญา ฝ่ายใดกระทำผิดต่อสัญญาบ้าง โดยเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะจบง่าย เพราะฝั่งรัฐก็คงไม่ยอม และฝั่งเอกชนก็คงไม่ยอมเช่นกัน ซึ่งอาจต้องต่อสู้กันในทางกฎหมาย และหากออกมาแนวทางนี้ ก็น่าจะต้องมีการเรียกค่าชดเชยแน่นอน โดยรัฐจะคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้มากที่สุด
สุดท้าย ต้องมาสู้กันในข้อกฎหมายว่า สาเหตุเกิดขึ้นจากอะไร หากถามว่า ตอนแรกเริ่มโครงการ กระทรวงคมนาคมไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้หรือไม่ ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง เพราะบางพื้นที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้ แต่ที่ผ่านมา ก็มีวิธีการแก้ปัญหา อย่างการไปทำ MOU ว่าจะดำเนินการอย่างไร
ขณะที่นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่า ยังไม่เห็นเรื่องการดำเนินการสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนโครงการดังกล่าว ซึ่งเรื่องยังอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และยังไม่ได้ออกมาจากกระทรวงคมนาคม
ส่วนการยกเลิกเพื่อสิ้นสุดสัญญาลงทุนโครงการดังกล่าว จะสามารถทำได้หรือไม่ นายปกรณ์ ย้ำว่ายังไม่เห็นรายละเอียด เพราะต้องไปดูสัญญาหลัก และรายละเอียดก่อน