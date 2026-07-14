พฐ.กู้ข้อมูลกล้องวงจรปิด "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" ได้แล้ว

พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร ผู้บังคับการกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลาง (ผบก.พฐก.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์หลักฐานเหตุเพลิงไหม้ร้าน "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" ว่า เมื่อวานนี้ (13 ก.ค.) ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างของทางร้านที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า และงานตกแต่งภายในทั้งหมด ให้เข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุ เนื่องจากสภาพความเสียหายบริเวณบนฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรง จนไม่สามารถบ่งบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ ซึ่งขณะนี้ยังคงกั้นพื้นที่เป็นสถานที่เกิดเหตุ และห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพ เพื่อรอช่างอาคารเข้ามาชี้จุดก่อนจะทำการเปิดฝ้าเพดานเข้าตรวจสอบเชิงลึก โดยกรอบเวลานั้นขึ้นอยู่กับการประสานงานของพนักงานสอบสวน ว่าจะนัดหมายช่างได้ในช่วงเวลาใด
นอกจากนี้ พล.ต.ต.วาที กล่าวถึงวัตถุพยานที่เจ้าหน้าที่ พฐ. เก็บกู้มาจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ ว่า วัตถุพยานสำคัญคือ กล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ล่าสุด ได้รับรายงานว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว โดยทาง พฐ. จะจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดให้แก่พนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีภายในวันนี้ทันที ส่วนรายละเอียดพฤติการณ์ความผิดปกติที่ปรากฏในภาพวงจรปิดนั้น ต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดและรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง