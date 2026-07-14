ม็อบโคนมบุกทำเนียบฯ ยื่น 4 ข้อเรียกร้องแก้วิกฤตน้ำนมล้น-ค้างจ่ายเงิน

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทั่วประเทศ ในนามชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายสุบิน ป้อมโอชา รวมตัวชุมนุมบริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอ 4 ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตอุตสาหกรรมโคนม ได้แก่
1. เร่งระบายนมค้างสต็อก
2. ขยายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้เด็กดื่มนม 365 วันต่อปี และครอบคลุมถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. รับซื้อนมสดจากเกษตรกรให้หมดก่อนการนำเข้านมผง
4. เร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เนื่องจากค้างชำระค่าน้ำนมดิบสหกรณ์เป็นจำนวนมาก
ต่อมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาพบกลุ่มผู้ชุมนุม รับฟังข้อเรียกร้อง พร้อมยืนยันว่า จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อซักถาม เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโคนม
จากนั้น นายวัชระพล ขาวขำ เป็นผู้แทนรับหนังสือเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี โดยกลุ่มผู้ชุมนุมแสดงความพอใจต่อการรับข้อเรียกร้อง พร้อมกำหนดกรอบเวลา 15 วัน ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ หากยังไม่มีความคืบหน้าจะกลับมาชุมนุมอีกครั้ง พร้อมระดมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วมมากกว่าครั้งนี้ ก่อนประกาศยุติการชุมนุมและเดินทางกลับ