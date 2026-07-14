ครม.เห็นชอบแยกกระทรวงกีฬา ดึงท่องเที่ยวรวมวัฒนธรรม

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้มีมติเห็นชอบ ร่างการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม แยกหน่วยงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร.เสนอ แยกงานการท่องเที่ยว ไปร่วมกับกระทรวงวัฒนาธรรม เปลี่ยนเป็น กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ขณะที่กระทรวงกีฬา จะดูแลกีฬาเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวให้ความเห็นไว้ว่า การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ขึ้นไป ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีปัญหา เพราะมีรองปลัดกระทรวง 2 คน และผู้ตรวจราชการระดับ 10 อีก 2 คน ที่จะเกษียณอายุราชการพร้อมกัน ทำให้จะไม่เหลือข้าราชการระดับ 10 ในสำนักปลัดเลย ยกเว้นปลัดกระทรวงเพียงคนเดียว ซึ่งจะเป็นงานหนัก ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เมตตาว่าหากจำเป็นก็สามารถเสนอเข้ามาได้
การปรับโครงสร้างครั้งนี้ หลังจาก ครม.เห็นชอบ จะนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต 3 วาระ และต้องผ่านวุฒิสภา แต่จะใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใดยังไม่ทราบ แต่หวังว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ หรือไม่เกินต้นปีหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานราบรื่นและไม่เป็นอุปสรรค ต้องมีการนำเรื่องชะลอการแต่งตั้งข้าราชการ
สำหรับหน่วยงานที่จะอยู่ในกระทรวงกีฬา คือ สำนักปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดิม และกรมพลศึกษา กกท. และมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ส่วนกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ตำรวจท่องเที่ยว จะไปรวมอยู่กับกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงสาระสำคัญของร่างฯ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม คือ
1. กำหนดให้มี กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และยกเลิกกระทรวงวัฒนธรรม โดยรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวและวัฒธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ เช่น มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมสร้างสรรค์
สำหรับส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการท่องเที่ยว กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.กำหนดให้มี กระทรวงกีฬา และยกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ เช่น มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการพลศึกษา การกีฬา ทั้งกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกิจกรรมนันทนาการ การศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ
สำหรับส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง และกรมพลศึกษา
น.ส.รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การรวมภารกิจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไว้ในกระทรวงเดียวกัน จะทำให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ Soft Power ด้านวัฒนธรรมเป็นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน และยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก
ในส่วนการกีฬา เป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สุขภาพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬา จึงควรมีหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบ