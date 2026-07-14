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สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 2 นี้ ฝนตกดอนเมือง สายไหม แนวโน้มคงที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อยในเขตดอนเมือง และสายไหม โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้มคงที่