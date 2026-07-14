xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -6.79 จุด มูลค่าการซื้อขายรวม 43,651.37 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (14 ก.ค.) ดัชนี set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,621.11 จุด ลดลง 6.79 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.42 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 43,651.37 ล้านบาท