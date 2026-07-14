เปิดเอกสารการเงิน "ทรัมป์" พบนำกำไรจากคริปโตไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ว่า เอกสารเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า แม้เขาและบุตรชายคนโต 2 คน สนับสนุนให้นักลงทุนทุ่มเงินให้กับโครงการสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยขาดทุนอย่างหนัก แต่ผู้จัดการเงินของทรัมป์ กลับนำเงินส่วนสำคัญไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า
เอกสารเปิดเผยข้อมูลทางการเงินดังกล่าว ซึ่งยื่นต่อสำนักงานจริยธรรมภาครัฐของสหรัฐ (โอจีอี) เปิดเผยว่า ทรัมป์ได้รับเงินมากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 47,000 ล้านบาท ในปี 2568 จากโครงการสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ของครอบครัว
เอกสารเปิดเผยข้อมูลทางการเงินดังกล่าว ซึ่งยื่นต่อสำนักงานจริยธรรมภาครัฐของสหรัฐ (โอจีอี) เปิดเผยว่า ทรัมป์ได้รับเงินมากกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 47,000 ล้านบาท ในปี 2568 จากโครงการสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ของครอบครัว