เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับลดค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก 1 บ. เริ่ม 17 ก.ค.นี้

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก 1 บาทจากอัตราเดิม เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลง เป็นราคา 34.99 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2569 ประกอบด้วย เรือธงส้ม : เส้นทางนนทบุรี-วัดราชสิงขร จากราคา 18 บาท ลดลงเป็น 17 บาท (ตลอดสาย)
เรือธงเหลือง : เส้นทางนนทบุรี-สาทร จากราคา 23 บาท ลดลงเป็น 22 บาท (ตลอดสาย), เรือธงเขียวเหลือง เส้นทาง ปากเกร็ด-นนทบุรี จากราคา 16 บาท ลดลงเป็น 15 บาท, เส้นทาง นนทบุรี-สาทร จากราคา 23 บาท ลดลงเป็น 22 บาท และเส้นทาง ปากเกร็ด-สาทร จากราคา 35 บาท ลดลงเป็น 34 บาท และเรือธงแดง (ปรับอากาศ) : นนทบุรี-สาทร จากราคา 32 บาท ลดลงเป็น 31 บาท อย่างไรก็ตามในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
เรือธงเหลือง : เส้นทางนนทบุรี-สาทร จากราคา 23 บาท ลดลงเป็น 22 บาท (ตลอดสาย), เรือธงเขียวเหลือง เส้นทาง ปากเกร็ด-นนทบุรี จากราคา 16 บาท ลดลงเป็น 15 บาท, เส้นทาง นนทบุรี-สาทร จากราคา 23 บาท ลดลงเป็น 22 บาท และเส้นทาง ปากเกร็ด-สาทร จากราคา 35 บาท ลดลงเป็น 34 บาท และเรือธงแดง (ปรับอากาศ) : นนทบุรี-สาทร จากราคา 32 บาท ลดลงเป็น 31 บาท อย่างไรก็ตามในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป