ครม.เห็นชอบความร่วมมือการศึกษาไทย-ตปท. พัฒนานวัตกรรม-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

วันนี้ (14 ก.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนานวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ โดยบันทึกความร่วมมือฉบับแรกเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน ซึ่งคณะผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดเดินทางไปลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ส่วนบันทึกความร่วมมือฉบับที่สอง เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา เช่น การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์และเอกสารทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าที่ประเทศสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาค
ส่วนบันทึกความร่วมมือฉบับที่สอง เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา เช่น การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์และเอกสารทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าที่ประเทศสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศในภูมิภาค