ผู้ว่าฯ กทม.ย้ำตรวจเข้ม 50 เขต ปมทุจริตแจ้งเกิดทิพย์-ออกสูติบัตรสัญชาติไทยให้ต่างด้าว

จากกรณีตรวจพบการทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยให้กับบุตรที่มารดาเป็นคนต่างด้าว แต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยอันเป็นเท็จ หรือกรณีพ่อทิพย์ ซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำชับผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 50 เขต ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2569 โดยเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบ และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้ง นอกจากการตรวจสอบด้านกฎหมายแล้ว ยังต้องมีวิจารณญาณ หรือความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพที่มีมากมายในปัจจุบันด้วย
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำชับผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 50 เขต ในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2569 โดยเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบ และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้ง นอกจากการตรวจสอบด้านกฎหมายแล้ว ยังต้องมีวิจารณญาณ หรือความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพที่มีมากมายในปัจจุบันด้วย