ผู้นำจีนร้องทำความเข้าใจเศรษฐกิจรอบด้าน-เป็นกลาง รับมือภาวะถดถอยอย่างเข้มแข็ง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ว่า นายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้มีความเข้าใจอย่างรอบด้าน และเป็นกลาง เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงให้มีการปรับตัวเพื่อต่อต้านภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น ท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลง
ทั้งนี้ จีนกำหนดจะประกาศผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 ในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ค.) โดยนักวิเคราะห์คาดว่า การเติบโตของจีนจะชะลอตัวลงเหลือ 4.5 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสนี้ จาก 5 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดของเป้าหมายอย่างเป็นทางการของรัฐบาลปักกิ่ง ที่ 4.5% – 5% สำหรับทั้งปี
ทั้งนี้ จีนกำหนดจะประกาศผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 ในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ค.) โดยนักวิเคราะห์คาดว่า การเติบโตของจีนจะชะลอตัวลงเหลือ 4.5 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสนี้ จาก 5 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดของเป้าหมายอย่างเป็นทางการของรัฐบาลปักกิ่ง ที่ 4.5% – 5% สำหรับทั้งปี