"ชัชชาติ" แจ้งเปลี่ยน ปธ.ที่ปรึกษาฯ เป็น "พล.อ.นิพัทธ์" แทน "จักกพันธุ์" ที่ปฏิเสธรับ

วันนี้ (14 ก.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 7 โดยมีนายวิศณุ ทรัพย์สมพล น.ส.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ และนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าฯ กทม. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกทม. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผอ.เขต ทั้ง 50 เขต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายชัชชาติ แจ้งต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กทม. จากเดิม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม เป็น พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก แทน ซึ่งตนเข้าใจว่า นายจักกพันธุ์ รับตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศออกไป เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทั้งที่เจ้าตัวปฏิเสธ ก่อนเดินทางไปต่างจังหวัด
สำหรับสาเหตุที่ไม่ได้มารับตำแหน่งนั้น ไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าเป็นเหตุผลใด แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน ส่วน พล.อ.นิพัทธ์ คุ้นเคยกันอยู่แล้ว จึงเชิญให้มาร่วมทำงานด้วย ส่วนตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินั้น คาดว่าวันนี้น่าจะเห็นรายชื่อที่ชัดเจน
นายชัชชาติ แจ้งต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กทม. จากเดิม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม เป็น พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก แทน ซึ่งตนเข้าใจว่า นายจักกพันธุ์ รับตำแหน่งดังกล่าว จึงประกาศออกไป เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทั้งที่เจ้าตัวปฏิเสธ ก่อนเดินทางไปต่างจังหวัด
สำหรับสาเหตุที่ไม่ได้มารับตำแหน่งนั้น ไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าเป็นเหตุผลใด แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน ส่วน พล.อ.นิพัทธ์ คุ้นเคยกันอยู่แล้ว จึงเชิญให้มาร่วมทำงานด้วย ส่วนตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินั้น คาดว่าวันนี้น่าจะเห็นรายชื่อที่ชัดเจน