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กทม.ยันยอดผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวเป็น 30 รายแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศที่บริเวณโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ย่านพหลโยธิน ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในวันนี้ (14 ก.ค.) ซึ่งเข้าสู่วันที่ 3 ของโศกนาฏกรรมดังกล่าวแล้วนั้น กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า มียอดผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 30 ราย

ทั้งนี้ มีประชาชน ญาติพี่น้อง รวมถึงเพื่อนของผู้เสียชีวิต ต่างนำอาหาร ดอกไม้ และน้ำดื่มมาวางบริเวณดังกล่าว เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ พร้อมทั้งเขียนข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง