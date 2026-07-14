สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัด "หมูเด้ง" ทายผลบอลโลก เลือก "ฝรั่งเศส-อังกฤษ" ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศ

วันนี้ (14 ก.ค.) นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
จัดกิจกรรมสร้างสีสันฟุตบอลโลก 2026 โดยเตรียมจานผลไม้แกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอล และปักธงชาติของทั้ง 4 ชาติ ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ และอาร์เจนตินา เพื่อให้ หมูเด้ง ฮิปโปแคระขวัญใจมหาชน ร่วมทายผลการแข่งขัน
ทั้งนี้ การทายผลคู่แรก ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศส พบ ทีมชาติสเปน พี่เลี้ยงได้จัดเตรียมผลไม้ที่ปักธงชาติของทั้งสองทีม ก่อนปล่อยให้หมูเด้งเลือก ซึ่งเจ้าตัววิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปัก ธงชาติฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรม
จากนั้นทายผลคู่ที่สอง ระหว่าง ทีมชาติอังกฤษ พบ ทีมชาติอาร์เจนตินา หมูเด้งได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปัก ธงชาติอังกฤษ ทำให้ผลการทายของหมูเด้งในปีนี้ คือ ฝรั่งเศส และอังกฤษ จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026
จัดกิจกรรมสร้างสีสันฟุตบอลโลก 2026 โดยเตรียมจานผลไม้แกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอล และปักธงชาติของทั้ง 4 ชาติ ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ และอาร์เจนตินา เพื่อให้ หมูเด้ง ฮิปโปแคระขวัญใจมหาชน ร่วมทายผลการแข่งขัน
ทั้งนี้ การทายผลคู่แรก ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศส พบ ทีมชาติสเปน พี่เลี้ยงได้จัดเตรียมผลไม้ที่ปักธงชาติของทั้งสองทีม ก่อนปล่อยให้หมูเด้งเลือก ซึ่งเจ้าตัววิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปัก ธงชาติฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรม
จากนั้นทายผลคู่ที่สอง ระหว่าง ทีมชาติอังกฤษ พบ ทีมชาติอาร์เจนตินา หมูเด้งได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปัก ธงชาติอังกฤษ ทำให้ผลการทายของหมูเด้งในปีนี้ คือ ฝรั่งเศส และอังกฤษ จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026