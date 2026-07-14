รมว.ทส.เผยปัญหารุกชายหาดที่ภูเก็ต กรมอุทยานฯ ขอบคุณ รร.ใหญ่ ยอมรื้อหลังศาลฯ สั่ง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ชายหาดใน จ.ภูเก็ต ว่า ต้องแยกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนกลุ่มที่สอง คือ กรมป่าไม้ ที่ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาบริเวณชายหาด เช่น หาดนุ้ย หาดฟรีด้อม
ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้ขออนุญาตเข้าไปติดป้ายที่บริเวณ 2 โรงแรมขนาดใหญ่ และต้องขอบคุณเจ้าของกิจการที่เข้าใจ เพราะเขาได้สู้คดี จนล่วงเลยมาสิบกว่าปีแล้ว จึงต้องยอมรับสภาพ ซึ่งได้ให้เวลารื้อถอนประมาณ 1 เดือน หากเขาไม่รื้อ เราต้องเข้าไปรื้อตามกฎหมาย แม้รู้สึกเสียดายแต่ศาลให้รื้อก็ต้องรื้อ กฎหมายกรมอุทยานฯ นั้น รุนแรงกว่ากฎหมายของกรมป่าไม้ สามารถที่จะเข้าบุกรื้อได้เลย
ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้ขออนุญาตเข้าไปติดป้ายที่บริเวณ 2 โรงแรมขนาดใหญ่ และต้องขอบคุณเจ้าของกิจการที่เข้าใจ เพราะเขาได้สู้คดี จนล่วงเลยมาสิบกว่าปีแล้ว จึงต้องยอมรับสภาพ ซึ่งได้ให้เวลารื้อถอนประมาณ 1 เดือน หากเขาไม่รื้อ เราต้องเข้าไปรื้อตามกฎหมาย แม้รู้สึกเสียดายแต่ศาลให้รื้อก็ต้องรื้อ กฎหมายกรมอุทยานฯ นั้น รุนแรงกว่ากฎหมายของกรมป่าไม้ สามารถที่จะเข้าบุกรื้อได้เลย